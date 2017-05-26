У Харкові через "мінування" будівлі ОДА евакуювали 450 людей

У Харкові через неправдиве повідомлення про мінування будівлі облдержадміністрації евакуювали 450 людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про те, що в будівлі Харківської ОДА нібито закладена вибухівка, надійшла до чергової частини Київського відділу поліції Харкова сьогодні о 12.00.

Для перевірки інформації на місце виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління поліції. Фахівці провели огляд 9650 кв. м приміщень та прилеглої території. В результаті жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявлено.

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Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують осіб, які зробили повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНІАН, ранішеу Харкові через "мінування" райсуду евакуювали понад 200 осіб.