Поліції здався чоловік, який застрелив байкера на Харківському шосе в Києві

16:33, 26 травня 2017
Інциденти
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24 травня у Києві на Харківському шосе під час руху розстріляли мотоцикліста.

Убитим виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко / фото Оксана Блищик

В Дарницьке райуправління поліції з повинною прийшов чоловік, який заявив, що 24 травня застрелив мотоцикліста на Харківському шосе в Києві.

Про це повідомила речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик в коментарі Еспресо.TV.

"Зараз він знаходиться в Дарницькому райуправлінні поліції. Після проведення слідчих дій буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру", – сказала Блищик.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Києві на Харківському шосе під час руху розстріляли мотоцикліста. Байкер проїхав кілька метрів і впав. На місце події викликали "швидку", але потерпілий помер від отриманих вогнепальних поранень.

Убитим виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко. За словами його друзів, стріляв віце-чемпіон світу 2012 року із боротьби сумо Дмитро Слепченко.

За попередньою версією правоохоронців, киянин отримав вогнепальне поранення при конфлікті між учасниками дорожнього руху, котрий спалахнув раптово.

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Теги: #Розстріл байкера у Києві#київська поліція