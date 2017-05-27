У Харкові у квартирі багатоповерхівки виявлено муміфіковані тіла жінки та її сина.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківської області, інформація про те, що сусідка не відчиняє двері, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 25 травня близько 21.00 від мешканців одного з будинків на вулиці Дерев’янко.

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За інформацією поліції, у квартирі правоохоронці виявили тіла жінки та сина. Поліції сусіди розповіли, що родина жила спокійно, ні з ким не конфліктувала. Жінка була вже старенька, але доглядала за своїм хворим сином. Останній нібито був психічно нездоровим.

За попередніми даними, першим помер 53-річний чоловік, а його 86-річна мати не мала змоги за собою доглядати самостійно й померла від виснаження. Фахівці припускають, що вони померли близько місяця тому природною смертю. На момент виявлення родичів їх тіла вже встигли муміфікуватися.

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Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть". Перевірка триває.