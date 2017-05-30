Вночі у Києві на Харківській площі водій Лексуса збив трьох людей і втік (фото)

Вночі на виїзді з Києва сталася жахлива аварія, в результаті якої троє людей зазнали важких травм

Про це повідомляє телеканал Еспресо.

Аварія сталася на Харківській площі, коли водій Лексуса намагався проскочити на червоне світло світлофора. Під час цього в автівку врізався Седан червоного кольору, який почав рух на зелене світло.

Змінивши траекторію від удару, Лексус продовжив рух по Бориспільському шосе в напрямку з Києва та боком збив трьох людей, які стояли біля підземного переходу, чекаючи на попутні автомобілі. Всіх трьох було госпіталізовано з дуже важкими травмами.

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Свідки кажуть, що поки почали надавати допомогу потерпілим, водій сріблястого Лексусу вийшов з автівки та зник у невідомому напрямку. Седан червоного кольору, який врізався у Лексус, також зник з місця пригоди. Зазначається, що пасажир чоловік не української національності також намагався втекти, але його встигли повернути свідки аварії.

Після цього на місце прибула слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин ДТП.