В Одесі суд взяв під домашній арешт відомого "кримінального авторитета"

В Одесі для так званого «смотрящего за общаком» на прізвисько «Шушарик» сьогодні суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення у вівторок ухвалив Приморський районний суд Одеси стосовно громадянина, який був затриманий поліцією напередодні.

За даними представника ГУ НП в Одеській області, затриманий нібито представляє в місті інтереси «злодія в законі» Міндії Горадзе (Лавасогли Батумський, він же «Кульгавий»).

До суду прийшло кілька десятків представників громадських проукраїнських організацій - Ради громадської безпеки, «Автомайдану Одеси» та інших, які заявили, що вважають запобіжний захід занадто м'яким. На деякий час активісти заблокували зал.

Активісти заявили, що контролюватимуть спосіб життя підозрюваного.

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За словами радника начальника ГУ НП в Одеській області Руслана Форостяка, сьогодні Приморський райсуд (суддя Віктор Іванов) обрав «несподівано ліберальний захід» людині, відомому в кримінальних колах, відхиливши клопотання про тримання його в СІЗО.

«Напередодні він був затриманий у порядку ст. 208 КПК з різними антуражними і звичайними для розбійника речами: зброя, патрони, але окремо - з фасованими наркотичними засобами в обсязі, готовому для закладки на цілий квартал міста. Остання обставина дещо здивувала і головне стала основним мотивом для затримання «авторитету», - зазначив Форостяк.

Він також зазначив, що сьогодні до суду прийшли й інші «активісти» - близько 20 осіб, щоб підтримати «Шушарика».

«Як зараз стало модно, два десятки «активістів», ймовірно, з його однодумців, з огляду на перстні на пальцях з «мастями» і звичайна, як прийнято називати в народі, титушня - і це дійсно щось новеньке», - підкреслив радник начальника главку.

За його даними, на даний час прокуратура готує апеляцію на рішення Приморського райсуду.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Одесі правоохоронці затримали так званого «смотрящего за общаком» відомого кримінального авторитета». У нього виявили наркотики і незареєстровану травматичну зброю.