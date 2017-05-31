На Кременчуцькому водосховищі кайтсерфінгист врізався в дерево і загинув

Біля селища Градизьк Глобинського району Полтавської області вчора, 30 травня, було знайдено тіло чоловіка, загиблого під час занять екстремальним видом спорту - кайтсерфінгом - на Кременчуцькому водосховищі.

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Як повідомили УНІАН у Глобинському відділі поліції, тіло загиблого було виявлено на дереві.

Як уточнили в поліції, 43-річний чоловік катався на дошці по воді на Кременчуцькому водосховищі, використовуючи крило-парашут.

Під час раптового потоку вітру спортсмена підняло в повітря й занесло на дерево. Під час аварійного приземлення чоловік поламав руки й ноги, а також отримав інші травми, від яких помер.