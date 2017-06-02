У Чорноморську після засідання суду у "справі 2 травня" сталася сутичка активістів з адвокатами обвинуваченого

У місті Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області ввечері 1 червня біля суду після засідання у справі про заворушення 2 травня 2014 року сталася сутичка між активістами й адвокатами одного з обвинувачених.

Як повідомив УНІАН відомий в Одесі активіст, представник «Самооборони Майдану Одеси» Сергій Кожухар, конфлікт стався після засідання суду.

Він пояснив, що активісти звернули увагу, що невідомий їм чоловік ретельно фіксує все, про що говорить адвокат Валентин Рибін, який представляє інтереси фігуранта справи - росіянина Євгена Мефьодова.

За словами Кожухаря, близько 10 активістів на вулиці підійшли до цього чоловіка і попросили відрекомендуватися.

«Він сказав, що журналіст, але навідріз відмовився назвати видання, в якому працює. Ми кілька разів у ввічливій формі повторили питання, але раптово адвокат Валентин Рибін, що стоїть навпроти мене, вдарив мене електрошокером», - розповів Кожухар.

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За його словами, напад стався в присутності поліцейських та інших свідків. Почалася штовханина, втрутилися правоохоронці. Як стверджує Кожухар, у другого адвоката, який працює разом з Рибіним, також був електрошокер.

Кожухар заявив, що має намір звернутися з відповідною заявою в поліцію.

За словами активіста, колишнього лідера одеського «Правого сектора» Сергія Стерненка, сутичку спровокували «відомий адвокат Валентин Рибін і його батько Володимир».

«Ударив електрошокером Віталія Кожухаря, через що спалахнув конфлікт», - сказав Стерненко, зазначивши, що активісти дали відсіч опонентам.

За деякими даними, після зазначеного інциденту суд ухвалив рішення забезпечити охорону обвинуваченим, суддям і адвокатам, які беруть участь у процесі.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Чорноморську активісти закидали яйцями будівлю суду, в якому розглядається справа щодо масових заворушень 2 травня 2014 року.

26 травня Апеляційний суд Одеської області переніс розгляд справи про масові заворушення 2 травня 2014 року в місто Чорноморськ (колишній Іллічівськ, Одеська область). На лаві підсудних - 20 осіб, з яких п'ятеро утримуються в СІЗО.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.