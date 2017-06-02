На вулиці Львова знайшли тіло 42-річного військовослужбовця

На вул. Антонича у Львові виявили мертвим 42-річного військовослужбовця.

Про це 2 червня у коментарі IA ZIK повідомила речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

З її слів, сьогодні близько 10.40 у Сихівський відділ поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Антонича лежить мертвий чоловік у військовій формі.

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«На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлено особу чоловіка. Це 42-річний мешканець Пустомитівського району, військовослужбовець, при ньому був військовий квиток. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Тіло скеровано на експертизу», – повідомила Добровольська.