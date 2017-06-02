На вулиці Львова знайшли тіло 42-річного військовослужбовця
13:26, 02 червня 2017Інциденти
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Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Тіло скеровано на експертизу.
На місці працює слідчо-оперативна група / фото УНІАН
На вул. Антонича у Львові виявили мертвим 42-річного військовослужбовця.
Про це 2 червня у коментарі IA ZIK повідомила речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.
З її слів, сьогодні близько 10.40 у Сихівський відділ поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Антонича лежить мертвий чоловік у військовій формі.
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«На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлено особу чоловіка. Це 42-річний мешканець Пустомитівського району, військовослужбовець, при ньому був військовий квиток. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Тіло скеровано на експертизу», – повідомила Добровольська.
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