На Львівщині легковик влетів у мікроавтобус: троє загиблих

На Львівщині внаслідок ДТП, яка сталася сьогодні 13 червня о 07.40, на місці події загинуло троє людей, більше 10 травмовано.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу комунікації головного управління нацполіції області Світлана Добровольська, автопригода біля села Надітичі Миколаївського району. Водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв лобове зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

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Внаслідок зіткнення водій та двоє пасажирів легкової іномарки загинули на місці, їх особи встановлюються.

52-річний водій мікроавтобуса, мешканець Івано-Франківської області, та 10 пасажирів отримали травми різного ступеню важкості. Загалом, у салоні мікроавтобуса перебувало 15 пасажирів, їх всіх продовжують оглядати медики.

У Нацполіції також додали, що на місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові водія хлібовозу двічі за ніч впіймали п'яним за кермом.