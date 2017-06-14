На Прикарпатті тіло зниклої болгарської студентки знайшли у валізі на дні озера (фото, відео)

Майже два тижні в Івано-Франківську шукали безвісти зниклу 24-річну студентку місцевого медичного університету із Болгарії. Слідчі підозрюють у вбивстві нареченого дівчини, повідомляє ТСН.

Дішлі Еля Зія зникла в ніч проти 1 червня. Кілька днів друзі марно шукали її самотужки, потім зрештою звернулися до поліції.

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Правоохоронці, Нацгвардія, рятувальники обнишпорили ліси, поля, закинуті будинки, опитали десятки її знайомих.

Елю знайшли за 50 кілометрів від Івано-Франківська – її тіло лежало у валізі на дні глибокого озера.

"Валіза знаходилася в цім озері у трьох метрах від берега. Вона в ковдрі була замотана, там була купа каміння. Вони спеціально готували ті камені, щоб ніхто не знайшов того тіла", - розповів сільський голова Світанка Михайло Кулеша.

Експерти з'ясували, що перед смертю Елю сильно побили, у неї численні переломи. Останнім був удар чимось важким по голові.

Із першого дня слідства поліцейські підозрювали коханого Елі – 29-річного громадянина Туркменістану, однокурсника болгарки на стоматологічному факультеті. Стосунки пари тривали півроку. Поліцейських чоловік запевняв, що не причетний до злочину – мовляв, увечері Еля прийшла додому в стані наркотичного сп'яніння, вони сильно посварились, і, поки спав, вона тихо пішла.

Сварку тієї ночі, за словами правоохоронців, чули сусіди. Люди постукали до квартири і хлопець їх впустив усередину. Однак нічого підозрілого сусіди не побачили. Ховати дівчину її коханому допомагав місцевий житель – він і признався слідчим. Крім того, розповів, що особисті речі Елі вони заховали в лісі на іншому кінці області. Туркмена, якого підозрюють у вбивстві студентки-болгарки, затримали. Його земляки тим, що сталося, приголомшені – надто ж, що це сталося в священний для мусульман місяць Рамадан.

"У нас є допитані люди щонайменше про дві сварки, які закінчилися побиттям її. Чи останній конфлікт – наслідок попередніх, слідство встановить", - обіцяє заступник керівника ГУНП в Івано-Франківській області Ігор Баб'юк.

Кримінальне провадження відкрите за статтею "умисне вбивство".

Студенту-туркмену вже оголосили про підозру, під час слідства, його триматимуть під вартою.