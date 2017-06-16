Поліцейські викрили плантацію конопель в Запорізькій області, яку маскували соняшниками (фото)

В одному з сіл Якимівського району Запорізької області поліцейські ліквідували плантацію конопель, вилучено 360 кущів нарковмісних рослин. Про це повідомила прес-служба поліції області в Facebook.

"360 кущів нарковмісних рослин вилучили поліцейські в одному з сіл Якимівського району. За вирощування конопель чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що місцевий житель вирощував кущі конопель на присадибній ділянці серед соняшників. Наразі вилучене направлено на експертизу, зловмисника підозрюють у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

На присадибній ділянці 36-річний місцевий житель вирощував кущі конопель між рядами соняшників.