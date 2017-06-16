При затриманні на хабарі головний інспектор Київської митниці намагався втекти на авто і влаштував масштабне ДТП

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі у розмірі 7,5 тис.доларів головного державного інспектора управління протидії митним правопорушенням Київської митниці.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Правоохоронці, у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України задокументували отримання зловмисника семи з половиною тисяч доларів США від імпортера побутової техніка за не створення штучних перешкод при розмитненні товару", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, оперативники спецслужби затримали митника на околиці Києва поблизу одного з торгівельно-розважальних центрів під час отримання частини хабара. Зловмисник намагався на власному автомобілі втекти з місця події, спровокувавши масштабну дорожньо-транспорту пригоду, в якій постраждали громадяни.

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У ході обшуків за місцем роботи та проживання головного інспектора, співробітники СБУ вилучили велику кількість валюти та записи з відмітками про отримання хабарів від компаній-імпортерів. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадовців Київської митниці, задіяних у кримінальній оборудці.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві на хабарі в 285 тисяч гривень погорів оперуповноважений відділу поліції.