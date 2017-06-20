На Дніпропетровщині у ставку потонув боєць АТО
13:48, 20 червня 2017Інциденти
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Інвалід АТО у нетверезому стані купався у ставку.
Ілюстрація / REUTERS
У Жовтих Водах у ставку потонув боєць АТО. Про це йдеться у повідомлені прес-служби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.
Так, у ставку біля дитячого парку боєць АТО 1981 року народження, інвалід третьої групи, після розпиття алкогольних напоїв пішов купатися. Чоловік пірнув у ставку на відстані 10 метрів від берегу і більше не випірнув.
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