У центрі Києва авто врізалося в трамвай (відео)

На проспекті Перемоги в районі площі Перемоги в столиці сталося ДТП за участю легковика і трамвая. Рух транспорту обмежено, повідомляє dtp.kiev.ua.

"Рух з проспекту Перемоги в центр тимчасово обмежено через ДТП автомобіля з трамваєм на площі Перемоги. Попередньо, без потерпілих. Поліції ще немає", - йдеться в повідомленні.

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За кермом автомобіля була дівчина, вона не помітила трамвай. Її автомобіль значно пошкоджений, у трамвая є лише подряпини.