У центрі Києва авто врізалося в трамвай (відео)
12:16, 19 червня 2017Інциденти
279 0
Рух на проспекті Перемоги обмежений. За кермом автомобіля була дівчина, вона не помітила трамвай.
Автомобіль значно пошкоджений, у трамвая є лише подряпини / dtp.kiev.ua
На проспекті Перемоги в районі площі Перемоги в столиці сталося ДТП за участю легковика і трамвая. Рух транспорту обмежено, повідомляє dtp.kiev.ua.
"Рух з проспекту Перемоги в центр тимчасово обмежено через ДТП автомобіля з трамваєм на площі Перемоги. Попередньо, без потерпілих. Поліції ще немає", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Києві через смертельну ДТП паралізовано міст Патона (фоторепортаж)
За кермом автомобіля була дівчина, вона не помітила трамвай. Її автомобіль значно пошкоджений, у трамвая є лише подряпини.
Женщина на легковушке протаранила трамвай на столичном проспекте Победы
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter