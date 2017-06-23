Вибух автомобіля у центрі Києва могли скоїти російські спецслужби - нардеп

Вибух автомобіля у центрі Києва, який стався сьогодні, 23 червня, пов'язаний (не за підтвердженою інформацією) із причетним до земельних оборудок севастопольським бізнесменом Германом Гайдуком. Про це написав у Facebook нардеп Дмитро Білоцерківець.

"Він був засновником багатьох скандальних земельних кооперативів в Севастополі. До його "елітних" житлових кооперативів входили багато депутатів міськради, судді, прокурори Севастополя. По суті він відводив кооперативи під бізнес, а розраховувався з депутатами і силовиками ділянками або квадратними метрами. Така собі сіточка земельних відведень без конкурсів і конкурентних підстав, яка призвела до розкрадання безлічі гектарів севастопольської землі", - йдеться у повідомленні.

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Білоцерківець вважає, що зважаючи не те, що Гайдук може володіти важливою інформацією про зрадників, які голосували за анексію півострова, скоїти вибух, на думку політика, могли російські спецслужби.

"Ризикну припустити, що даний замах може бути організований в тому числі і російськими силовиками, в залежності від цілей перебування Гайдука в Києві. Радий, що Гайдук живий, йому пощастило, він може бути корисний Кримській прокуратурі України", - йдеться у повідомленні нардепа.

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі Києва близько 10:40 23 червня вибухнув позашляховик Toyota. Вибух стався на перетині вулиць Полтавської та Тургенєвської в Шевченківському районі.