З'явилося вражаюче відео "вибуху асфальту" від прориву труби у Києві

21:07, 29 травня 2017
Інциденти
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На відео видно, як за секунди, утворюється "гриб" з асфальту, який прориває. Стовп бруду досягає 6 поверху. 

Камери спостереження зафіксували момент прориву / фото facebook.com/avgusew

На місці прориву труби у столиці безлад. Вирва, яка утворилася, становить щонайменше 20-30 метрів, йдеться в сюжеті ТСН.

Камери спостереження зафіксували момент прориву. На ньому видно, як за секунди, утворюється "гриб" з асфальту, який прориває. Стовп бруду досягає 6 поверху. 

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"Київенерго" виправдовується, що випробування труби були планові, вони не могли передбачити, в якому місці може прорвати. Також зазначають, що труба не була діаметром в два метри, як стверджують користувачі мережі, а становила лише 80 см.

Також у відомстві обіцяють, що збитки постраждалим буде компенсовано у встановленому законодавством порядку. 

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Теги: #відео#прорив труби у Києві