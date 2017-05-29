З'явилося вражаюче відео "вибуху асфальту" від прориву труби у Києві
21:07, 29 травня 2017Інциденти
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На відео видно, як за секунди, утворюється "гриб" з асфальту, який прориває. Стовп бруду досягає 6 поверху.
Камери спостереження зафіксували момент прориву / фото facebook.com/avgusew
На місці прориву труби у столиці безлад. Вирва, яка утворилася, становить щонайменше 20-30 метрів, йдеться в сюжеті ТСН.
Камери спостереження зафіксували момент прориву. На ньому видно, як за секунди, утворюється "гриб" з асфальту, який прориває. Стовп бруду досягає 6 поверху.
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"Київенерго" виправдовується, що випробування труби були планові, вони не могли передбачити, в якому місці може прорвати. Також зазначають, що труба не була діаметром в два метри, як стверджують користувачі мережі, а становила лише 80 см.
Також у відомстві обіцяють, що збитки постраждалим буде компенсовано у встановленому законодавством порядку.
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