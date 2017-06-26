Поліція затримала підозрюваних у вбивстві в Одесі молодої жінки, яка зникла в травні

Поліція затримала двох осіб за підозрою у вбивстві молодої жінки, яка зникла в травні.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, мешканка Одеси, 1977 року народження, була оголошена в розшук.

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«27 травня в центрі міста, на вулиці Базарній, вона вийшла з дому, в якому проживає, сіла в свій автомобіль Hyundai Getz і поїхала на побачення. Більше її ніхто не бачив», - йдеться в повідомленні.

Як зазначив начальник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін, злочинна група у складі двох чоловік, «скоїла страшне вбивство» з метою пограбування. Потім вони позбулися тіла, закопавши у Біляївському районі області.

«Зловмисників встановлено і затримано», - наголосив Головін. У спецоперації брали участь також вінницькі поліцейські.

За попередніми даними, потерпіла познайомилася з імовірним убивцею через соціальні мережі.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в передмісті Одеси знайшли вбитою 17-річну студентку Одеської юридичної академії.

Київський районний суд Одеси згодом взяв під варту підозрюваного в розбійному нападі та вбивстві 17-річної студентки національного університету «Одеська юридична академія» Тетяни Маснюк.

За даними слідства, 26-річний чоловік, який неофіційно працював таксистом, завіз дівчину до лісосмуги на Овідіопольській дорозі, вбив і пограбував. Щоб приховати сліди злочину, чоловік підпалив тіло. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці 21 травня затримали чоловіка на території Одеської області.