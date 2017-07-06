На Одещині горіло вантажне судно (фото)

В Одеській області на території суднобудівного заводу горіло вантажне судно. Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС в Одеській області, 5 липня близько 18.20 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Кілія на території Кілійського суднобудівного заводу сталося задимлення кормової частині вантажного судна.

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Судно перебувало в акваторії річки Дунай в очікуванні ремонту. До місця виклику оперативно відправили пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику «ранг-2».

Сталося загоряння надбудови на палубі площею 250 квадратних метрів.

Рятувальники провели розвідку і загасили вогонь, а також організували захист і охолодження обладнання судна.

Як відзначили в прес-службі, о 22.10 пожежу було ліквідовано. Постраждалих немає, причини загоряння встановлюються. У ліквідації вогню було задіяно 7 одиниць пожежної техніки, а також 36 чол. особового складу.