У Києві поліція затримує групу провокаторів біля німецького посольства - ЗМІ (фото, відео)

У центрі Києва затримують групу осіб, що планували влаштувати провокації. Про це повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик, передає "Українська правда".

"Відбувається затримання групи осіб – 2 автомобілі й автобус, які планували влаштувати провокації під однією з дипломатичних установ", - сказала вона.

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Згідно з інформацією видання, операція проводиться спільно із працівниками СБУ.

Судячи із фото та відео, затримання відбувається на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від німецького посольства. Також за два квартали розташоване польське посольство.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 червня у Києві на території посольства США стався вибух. Правоохоронці з’ясували, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.