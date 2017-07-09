У Дніпрі сталася пожежа в піцерії, де працюють ветерани АТО (фото, відео)

У Дніпрі загорівся літній майданчик піцерії Pizza Veterano. Близько 2 години ночі пожежу помітив таксист, що проїжджав повз. Разом з іншими водіями вони перекрили вулицю й викликали патрульних і рятувальників, передає "Інформатор".

До приїзду вогнеборців намагалися загасити вогонь з вогнегасників, але це не дало результатів.

Читайте такожУ Чернівецькій області під час пожежі у житловому будинку загинули двоє дітей

Рятувальники впоралися з вогнем за 20 хвилин. Постраждалих немає. Причина спалаху поки не відома. Але мешканці прилеглих будинків розповідають, що напередодні бачили нетверезого чоловіка, який розташувався на зручної дерев'яної майданчику. Мешканці будинку впевнені, що саме він міг з необережності або спеціально влаштувати пожежу.

На місці працювали пожежні і кілька екіпажів патрульної поліції.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня у Вінниці в магазин одягу кинули вибухівку, після чого там почалася пожежа.