На Житомирщині затримано чоловіка, який під час рибної ловлі поранив іншого рибалку з рушниці

На Житомирщині у Коростенському районі під час рибної ловлі один з рибалок застосував вогнепальну зброю та поранив опонента, стрілка затримано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 6 липня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію із вогнепальним пораненням 40-річного жителя райцентру. На місці події, у селі Берестовець Коростенського району поліцейські з’ясували, що чоловік приїхав до села на риболовлю разом з друзями. Однак через це у них виник конфлікт з місцевими жителями.

«Події відбувались упродовж вечора 6 липня. Заїжджі рибаки спочатку познайомилися із місцевими представниками громадськості, які не дозволяли їм рибалити. Потім вони запросили їх до столу, де разом вживали спиртне. Проте, згодом гуртом присутні знову стали «розбиратися», кому тут дозволено рибалити»,- сказано у повідомленні.

У результаті один із місцевих жителів застосував рушницю і поранив опонента.

Чоловіка доставили до лікарні із ушкодженням передньої черевної стінки, паху та лівого стегна.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Поліцейські встановили місце перебування стрілка, який відразу після події втік. 7 липня його затримали, а рушницю вилучили.

Підозрюваний - 52-річний житель цього села Берестовець. Свою провину він визнає, а зброю зберігав без будь-яких дозвільних документів. Нині йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.