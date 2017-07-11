У Києві невідомі викрали у чоловіка з автомобіля півмільйона гривень, у столиці оголошений план "Перехоплення"

У Голосіївському районі Києва зловмисники з автомобіля вкрали сумку, в якій знаходилися більше 500 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як встановили правоохоронці, киянин вийшов з банківського відділення з сумкою з грошима, яку поклав у свій автомобіль на заднє сидіння. У цей момент до нього підбігли кілька людей у масках і камуфляжі, порізали два колеса і вихопили сумку. За попередньою інформацією, нападники забрали понад 500 000 гривень.

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З місця пригоди зловмисники, за словами потерпілого, втекли на автомобілі «Фольксваген» сірого кольору. У Києві введено план «Перехоплення».

Відомості про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Після першочергових слідчих дій буде визначена правова кваліфікація злочину.

Нагадаємо, раніше в Одесі озброєна банда зі стріляниною відібрала у киян сумку з трьома мільйонами гривень.