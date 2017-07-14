У Харкові озброєний чоловік за день пограбував дві кредитні установи

У Харкові розшукують зловмисника, який за день скоїв два розбійні напади на кредитні установи.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, напади сталися 13 липня на вулиці Сумській та проспекті Гагаріна.

Перше повідомлення про напад на кредитну установу надійшло до Київського відділу поліції о 16:30.

Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов невідомий з медичною маскою на обличчі. Погрожуючи працівниці пістолетом, чоловік забрав з каси майже 14 тисяч гривень.

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О 17:40 до Основ'янського відділу поліції надійшло аналогічне повідомлення. Прикриваючи обличчя рукою та погрожуючи пістолетом, невідомий виніс з приміщення установи майже 10 тисяч гривень.

Під час опитування постраждалі майже однаково описали зовнішній вигляд нападника та надали схожі прикмети: зріст 180-185 см, сорочка біла з чорним, світлі брюки та кепка, смаглявий відтінок шкіри.

З місць події вилучені речові докази. Факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для затримання зловмисника.