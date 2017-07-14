В центрі Харкова сталася стрілянина: поранені дві людини

Харківські правоохоронці встановлюють деталі та обставини конфлікту зі стріляниною на вулиці Сумській в Харкові, внаслідок якого двоє людей отримали поранення.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, інформація про стрілянину надійшла до Шевченківського відділу поліції 13 липня близько 19:15.

За даними поліції, причиною конфлікту стала прибудова балкону мешканцями будинку. Власники недобудованого кафе, яке впритул прилягає до жилого дому та межує з лоджією, були незадоволені будівництвом у сусідів. Через це між ними вже неодноразово траплялися конфлікти. 13 липня сварка закінчилася стріляниною.

Читайте такожУ Дніпрі поліція розслідує умисний підпал піцерії Veterano в центрі міста

Внаслідок події постраждали двоє чоловіків, вони госпіталізовані з пораненнями. За попередніми даними, постріли були зроблені з травматичного пістолета.

Стан здоров’я потерпілих задовільний.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться усі заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Слідчі дії тривають.