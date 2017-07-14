На Житомирщині знову затримали нелегальних копачів бурштину, повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

13 липня поліцейські Управління захисту економіки в області та роти поліції особливого призначення ГУНП Житомирщини під час профілактичного рейду викрили двох старателів, які займались незаконним видобутком бурштину. На місці події вилучено мотопомпу, пожежні рукави та інший інвентар.

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«Двох чоловіків, віком 46 та 25 років, поліцейські виявили у лісовому масиві поблизу села Обище у ході відпрацювання місць можливого ведення незаконного промислу. У порушників вилучено мотопомпу, пожежні рукави, сачки, лопати, металевий штир та інше.На місці події працювала слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції.З’ясовуються усі обставини та особи порушників», - розповіли у поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події - ст.15 (Замах на злочин) та ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Чоловікам може загрожувати як штраф, так і обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.