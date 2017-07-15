У Донецькій області невідомий кинув гранату в приватний будинок, загинула жінка (фото)

У селі Покровське Донецької області невідомий кинув гранату в приватний будинок, загинула жінка.

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Як сьогодні повідомляє Бахмутський відділ поліції Донецької області, вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Покровське невідома особа кинула гранату в будинок 53-річної місцевої мешканки.

Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, вибухотехніки та кінолог зі службовим собакою.

В результаті вибуху постраждала жінка. Потерпілу доставили до лікарні, де вона від отриманих травм померла у лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини події та вживають заходів щодо затримання зловмисників.

Інформацію про подію внесено до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Після проведення першочергових оперативних заходів подія отримає правову оцінку.