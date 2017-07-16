У Вінниці злодії після пограбування ювелірного магазину не змогли втекти від поліції (фото)

У Вінниці поліцейські затримали учасників злочинної групи, які вчинили збройний напад на ювелірний магазин та поранили охоронця.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, сьогодні близько 13.00 троє озброєних осіб вчинили напад на ювелірний магазин у Вінниці.

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Злочинці в медичних масках забігли до магазину та, погрожуючи зброєю охоронцю, вимагали, аби він ліг на підлогу. Однак чоловік, який в минулому працював у міліції, вчинив їм активний опір, після чого нападники почали стріляти по ньому. В результаті охоронець отримав поранення в живіт та стегно. Також чоловіка били молотком по голові.

Нападники розбили вітрини та забрали вироби із золота. Продавець встигла натиснути «тривожну» кнопку.

Під час спроби втечі на автомобілі злодіїв оперативно затримали співробітники спецпідрозділу поліції. У затриманих вилучено три пістолети, ніж, рацію та інші докази їх злочинної діяльності. Встановлено, що один із затриманих відбував покарання за вчинення умисного вбивства, його спільники– за розбій та крадіжку.

Дії затриманих кваліфікуються за ознаками ч.4 ст.187 (розбій). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Затриманих перевіряють на вчинення аналогічних злочинів на територіях інших областей. За наявною інформацією, злочинна група може бути причетною до розбійних нападів у Херсонській, Кіровоградській та Черкаській областях.