На Дніпропетровщині співробітник військової контррозвідки СБУ "кришував" порнобізнес (фото)
Зловмисника затримали на хабарі, який він вимагав щомісячно.
Військовою прокуратурою на хабарі затримано співробітника військової контррозвідки СБУ, який на Дніпропетровщині «кришував» порнобізнес. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури південного регіону України.
"Досудовим розслідуванням установлено, що за сприяння у неперешкоджанні ведення порнобізнесу вказаний правоохоронець вимагав та щомісячно одержував від представниць цієї індустрії неправомірну вигоду в сумі 1,5 тис. дол. США. Окрім того, попереджував своїх «підопічних» про можливі перевірки правоохоронних органів. Безпосередньо під час чергової передачі хабаря в сумі 1,5 тис. дол. США військовослужбовця затримано "на гарячому", - йдеться у повідомленні.
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Наразі військовою прокуратурою проводяться обшуки за місцем проживання і «роботи» фігурантів справи та перевіряється причетність інших осіб до скоєного злочину.
Наголошується, що затриманому хабарнику планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області на хабарі затримали підполковника поліції.