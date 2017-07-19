На Дніпропетровщині співробітник військової контррозвідки СБУ "кришував" порнобізнес (фото)

Військовою прокуратурою на хабарі затримано співробітника військової контррозвідки СБУ, який на Дніпропетровщині «кришував» порнобізнес. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури південного регіону України.

"Досудовим розслідуванням установлено, що за сприяння у неперешкоджанні ведення порнобізнесу вказаний правоохоронець вимагав та щомісячно одержував від представниць цієї індустрії неправомірну вигоду в сумі 1,5 тис. дол. США. Окрім того, попереджував своїх «підопічних» про можливі перевірки правоохоронних органів. Безпосередньо під час чергової передачі хабаря в сумі 1,5 тис. дол. США військовослужбовця затримано "на гарячому", - йдеться у повідомленні.

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Наразі військовою прокуратурою проводяться обшуки за місцем проживання і «роботи» фігурантів справи та перевіряється причетність інших осіб до скоєного злочину.

Наголошується, що затриманому хабарнику планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області на хабарі затримали підполковника поліції.