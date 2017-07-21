В Одеській області згоріла ферма, поросят вдалося врятувати

У Ширяєвському районі Одеської області згоріла ферма. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 20 липня о 13.14 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу ферми в селі Яворівка.

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Рятувальники встановили, що горить дах господарської будівлі, яка експлуатується як ферма і склад. Зокрема, у приміщеннях знаходилися свині і врожай ячменю. О 14.15 пожежу було ліквідовано на площі 450 квадратних метрів. Вдалося врятувати 30 поросят і 7 дорослих особин. Троє тварин загинули.

Відзначається, що ймовірна причина загоряння — занесення вогню ззовні (підпал), встановлюються обставини події.