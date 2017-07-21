В центрі Одеси дерево впало на автомобіль, в якому перебувала дитина (фото)

13:23, 21 липня 2017
Інциденти
339 0

Водій припаркувався вздовж дороги і вийшов у магазин, тоді і відбулося падіння.

В Одесі величезне дерево впало на припаркований автомобіль «Фольксваген» і пробило його дах. Про це повідомляє Думська.

Як розповів водій пошкодженого авто Костянтин, він припаркувався вздовж дороги і вийшов у магазин, тоді і відбулося падіння. У момент НС в машині знаходився восьмирічна дитина. На щастя, вона не постраждала.

Читайте такожПід Києвом авто знесло дерево й перекинулося (фото)

Раніше повідомлялося, що в Києві водій "Ягуара" наїхав на пішоходів та врізався в дерево.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дерево впало на авто#дерево впало на авто з дитиною#в Одесі впало дерево