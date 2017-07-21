В центрі Одеси дерево впало на автомобіль, в якому перебувала дитина (фото)

В Одесі величезне дерево впало на припаркований автомобіль «Фольксваген» і пробило його дах. Про це повідомляє Думська.

Як розповів водій пошкодженого авто Костянтин, він припаркувався вздовж дороги і вийшов у магазин, тоді і відбулося падіння. У момент НС в машині знаходився восьмирічна дитина. На щастя, вона не постраждала.

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