В центрі Одеси дерево впало на автомобіль, в якому перебувала дитина (фото)
13:23, 21 липня 2017Інциденти
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Водій припаркувався вздовж дороги і вийшов у магазин, тоді і відбулося падіння.
В Одесі величезне дерево впало на припаркований автомобіль «Фольксваген» і пробило його дах. Про це повідомляє Думська.
Як розповів водій пошкодженого авто Костянтин, він припаркувався вздовж дороги і вийшов у магазин, тоді і відбулося падіння. У момент НС в машині знаходився восьмирічна дитина. На щастя, вона не постраждала.
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