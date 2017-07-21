На Чернігівщині неповнолітній мотоцикліст врізався в рейсовий автобус, стан підлітка дуже тяжкий - поліція

На Чернігівщині внаслідок зіткнення мотоцикла з рейсовим автобусом міжнародного сполучення підліток отримав тяжкі травми.

Про це УНІАН повідомили у головному управлінні Нацполіції в області.

Згідно з повідомленням, сьогодні вночі у м. Городня 15-річний водій, рухаючись вулицею 1-го Травня мотоциклом «ІЖ Планета 4» без увімкнених світлом фар, не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автобусом SETRA S215HD під керуванням 58-річного жителя Республіки Молдова, який рухався у зустрічному напрямку. Автобус здійснював рейс сполученням "Тирасполь - Москва".

Внаслідок зіткнення транспортних засобів неповнолітній водій мотоцикла отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Городнянської районної лікарні. Хлопець не мав водійських прав, за кермом мотоцикла перебував без шолома.

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Як уточнили в управлінні превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області, стан постраждалого підлітка наразі медики характеризують, як дуже тяжкий.

"Хлопець перебуває у реанімації, йому надають необхідну допомогу, але перевезти в обласну лікарню його наразі не можуть через занадто складні травми голови", - прокоментували в управлінні.

Загалом з початку літа на території Чернігівської області сталося три дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх мотоциклістів. У цих пригодах одна дитина загинула, ще одна травмована.