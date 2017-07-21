Житель Миколаївської області намагався за 300 тисяч гривень легалізувати свою плантацію марихуани

В Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка, який намагався дати 300 тис. грн хабара працівникам поліції, щоб вільно вирощувати коноплю, а також у затриманого вилучено наркотиків на 4 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, чоловіка затримали 21 липня після передачі правоохоронцю частини від запропонованої неправомірної вигоди.

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Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомляє, що заступник начальника Доманівського відділу поліції області, майор поліції повідомив, що до нього звернувся мешканець Вознесенського району з пропозицією про надання хабара за «кришування» його злочинної діяльності.

За матеріалами внутрішньої безпеки прокуратурою Миколаївської області було розпочато кримінальне провадження за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі – ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

"Щоб переконати працівника поліції у своїх намірах, фігурант передав йому «аванс» від обіцяної суми – 5 тисяч гривень, а згодом – ще 10 тисяч гривень. Саме після надання другої частини хабара майору поліції наркоділка затримали оперативники", - повідомили в поліції.

Правоохоронці провели 7 санкціонованих обшуків, під час яких виявили кілька плантацій з коноплями під відкритим небом та в спеціально облаштованих теплицях.

"Вилучено зелені насадження «дурман-зілля», а також зірвані кущі, які готувалися до подальшої обробки. За попередніми висновками експертів, вартість виявленої марихуани за цінами «чорного ринку» сягає 4 мільйонів гривень", - зазначили у відомстві.

Наразі вирішується питання остаточної кваліфікації дій затриманого в порядку ст.208 КПК України «підприємця» та оголошення йому підозри.