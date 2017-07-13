У мережі з'явилося відео, як під Радою димовими шашками закидали поліцію

В мережі опубліковано відео, на якому видно, як протестуючі під стінами Верховної Ради активісти кидали димові шашки у співробітників поліції. Відеоролик опубліковано у Facebook користувачем Greg Davis.

Представники "Національного корпусу" заявили, що поліція застосувала проти активістів організації сльозогінний газ з балончика.

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"Між активістами Національного Корпусу та поліцейськими розпочалася штовханина, поліцейські застосували газові балончики. Сутичка розпочалася після того, як поліція без пояснення причини виштовхнула з машини одного з водіїв, який перебував під Радою", - йдеться в повідомленні прес-служби організації. Також повідомляється, що активісти заважають евакуаторам забрати автомобілі, які блокують вхід до Ради.

Як повідомляв УНІАН раніше, рух в центрі Києва на вулиці Грушевського біля Верховної Ради України, де активісти націоналістичних рухів проводять акцію протесту за зняття з ряду народних депутатів недоторканності, перекрито. В акції беруть участь близько 500 осіб. Також активісти перекрили в'їзди в парламент, час від часу вони запалюють фаєри.