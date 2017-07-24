ЗМІ розповіли подробиці нічної пожежі у Луцьку (фото, відео)

08:21, 24 липня 2017
Інциденти
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Підпалом "Олімпії" зловмисники відволікли увагу охоронців.

Був підпалений і спорткомплекс

Перед тим, як підпалити готельно-ресторанний комплекс Patio di Fiori, невідомі зловмисники підпалили спорткомплекс "Олімпія", розташований поряд.

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Як розповіли працівники комплексу, під стіною "Олімпії" невідомі поклали кілька шин і підпалили їх, передає Волинь24. Від вогню стала руйнуватися стіна спорткомплексу - "обшивка" тенісного корту.

Коли охоронці кинулися гасити вогонь, до ресторану під’їхав автомобіль – і людина з нього кинула якийсь предмет (очевидно, коктейль Молотова) у вікно ресторану.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на понеділок, 24 липня, невідомі підпалили готельно-ресторанний комплекс Patio di fiori, що у Луцьку на вулиці Кравчука. Спочатку загорівся перший поверх, де розташоване приміщення ресторану. Згодом пожежа дісталася даху приміщення.

За попередніми даними, поліцейські підозрюють підпал. Слідчі встановлять обставини події. 

фото volynnews.com

 

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Теги: #пожежа у Patio di fiori#пожежа у Луцьку#підпал у готелі