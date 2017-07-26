У Дніпрі сьогодні попрощаються із вбитими у перестрілці АТОшниками (відео)

Ветеранів АТО Олексія Вагнера та Максима Іващука, вбитих під час стрілянини у Дніпрі, поховають сьогодні, 26 липня. Про це йдеться в повідомленні ТСН. Ранок.

Загиблі прийшли на зустріч колишніх бізнес-партнерів на прохання одного з них для підтримки. Самі з конфліктом вони пов'язані не були. Олексія вбили на місці, Максим помер у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, в лікарні Дніпра перебувають четверо чоловіків, підозрюваних у розстрілі учасників АТО у ресторані «Дом», у результаті якого двоє людей загинули, ще п’ятеро осіб дістали поранення.

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Двоє постраждалих з чотирьох наразі затримані (по ст. 208 Кримінального кодексу) – їх взято під охорону в лікувальному закладі. Роль ще двох учасників конфлікту, які знаходяться в лікарні, досліджує слідство.

В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.).

Також поранення унаслідок стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні.

Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.