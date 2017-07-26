Перекрила дорогу й намагалася протаранити авто: скандальна білявка "Свєта" на Range Rover влаштувала гонки на Печерську (фото, відео)

25 липня о 21:50 в "Царському селі" на Печерську скандальна блондинка Цибуліна Світлана, колишня дружина працівника ГПУ Ігоря Цибуліна, влаштувала гонки на Range Rover. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив водій Артем Мостовой.

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За його словами, Цибуліна нібито у стані сильного алкогольного та наркотичного сп'яніння погрожувала йому за зупинку на одній з вулиць.

"Спочатку вона перекрила дорогу, потім намагалася протаранити моє авто. В той момент під'їхав, як виявилося пізніше, сусід цієї неадекватної, який сказав, що вона завжди так поводиться, потрібно викликати копів", - розповів Мостовой.

Для своєї безпеки чоловік вирішив від'їхати від Цибуліної, але вона, за його словами, влаштувала гонки, намагаючись своїм позашляховиком протаранити його автомобіль.

"Захопившись гонками, вона не помітила, як приїхала прямо до Печерського відділку поліції, де й була затримана. Прав вона позбавлена за ст. 130 і поїхала додому з драйвером, але чи надовго?" - пише Мостовой.

Раніше Світлану Цибуліну затримували за паркування білого Range Rover на пішохідному переході на вул. Шовковичній у Києві. Після затримання власниця авто в грубій формі відмовилася надавати поліцейським документи на автомобіль та сплатити штраф, після чого правоохоронці забрали жінку до відділку. "Моя сумка коштує дорожче, ніж весь ваш відділок", - заявляла жінка в наручниках і нецензурно лаяла поліцейських.