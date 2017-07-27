На околиці Києва знайшли фуру з 20 тоннами гнилої риби

Поліція, рятувальники, санітарні служби та КМДА тиждень не можуть дати раду фурі зі стухлим товаром. Її знайшли на околиці столиці місцеві жителі, йдеться в сюжеті ТСН.

Опариші, калюжі гнилі й стійкий трупний сморід – це привернуло увагу перехожих, які викликали поліцію. Правоохоронці фуру відчинили й отетеріли – 20 тонн колись мороженої риби тепер перетворилися на суцільне місиво. Правоохоронці перевірили номерні знаки та встановили, що вантажівка є кримінальним конструктором: тягач зареєстрований у Донецьку, причіп викрадений у Броварах, номерні знаки підроблені, а вантаж – поцуплений у Солом'янському районі столиці.

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Слідству вдалося з'ясувати приблизну картину, яка виглядає так: замість послуг із одноразових перевезень товарів у великих обсягах вантажівка виконувала шахрайський задум. Схема на диво проста і запрацювала ще в лютому. Водій-підрядник взяв у диспетчера замовлення на перевезення горіхів – і не доїхав до місця призначення. За кілька місяців його найняли перевозити алкоголь – відтоді його ніхто не бачив. Потім ситуація повторилася з цукерками та ще раз із алкоголем. З рибою – не спрацювало.

Під палючим сонцем у 30-градусну спеку фура простояла більше тижня – і безпорадними перед нею виявилися ледь не всі служби. Без дозволу власника відігнати її заважає закон, тож спершу машину опечатують і дезінфікують. Не допомагає – буквально через 15 хвилин з причепу натекла ціла калюжа гнилі. Епідеміологи твердять, що фура є загрозою, бо в ній містяться хвороботворні бактерії, такі як сальмонела, кишкова паличка, можливо й патогенні організми. Тому врешті 20 тонн гнилої риби вирішують відправити на переробку.

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Основне питання – хто має бути за це відповідальний. Крім транспортування, платити доведеться ще й за утилізацію – а це 3200 гривень за тонну. Поки шукали відповіді, калюжі гнилі засипали піском. Врешті знайшли тягач і зрушили причіп. Тим часом власник гниляччя від нього офіційно відмовляється, натомість з'являються анонімні благодійники, готові профінансувати утилізацію. Фура їде повільно в супроводі поліції і поливальної машини – вона змиває з асфальту смердючу масу. Однак води вистачає ненадовго, наступні 130 кілометрів фура залишає по собі смердючий слід.