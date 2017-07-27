На околиці Києва знайшли фуру з 20 тоннами гнилої риби
Під палючим сонцем у 30-градусну спеку фура простояла більше тижня – і безпорадними перед нею виявилися ледь не всі служби.
Поліція, рятувальники, санітарні служби та КМДА тиждень не можуть дати раду фурі зі стухлим товаром. Її знайшли на околиці столиці місцеві жителі, йдеться в сюжеті ТСН.
Опариші, калюжі гнилі й стійкий трупний сморід – це привернуло увагу перехожих, які викликали поліцію. Правоохоронці фуру відчинили й отетеріли – 20 тонн колись мороженої риби тепер перетворилися на суцільне місиво. Правоохоронці перевірили номерні знаки та встановили, що вантажівка є кримінальним конструктором: тягач зареєстрований у Донецьку, причіп викрадений у Броварах, номерні знаки підроблені, а вантаж – поцуплений у Солом'янському районі столиці.
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Слідству вдалося з'ясувати приблизну картину, яка виглядає так: замість послуг із одноразових перевезень товарів у великих обсягах вантажівка виконувала шахрайський задум. Схема на диво проста і запрацювала ще в лютому. Водій-підрядник взяв у диспетчера замовлення на перевезення горіхів – і не доїхав до місця призначення. За кілька місяців його найняли перевозити алкоголь – відтоді його ніхто не бачив. Потім ситуація повторилася з цукерками та ще раз із алкоголем. З рибою – не спрацювало.
Під палючим сонцем у 30-градусну спеку фура простояла більше тижня – і безпорадними перед нею виявилися ледь не всі служби. Без дозволу власника відігнати її заважає закон, тож спершу машину опечатують і дезінфікують. Не допомагає – буквально через 15 хвилин з причепу натекла ціла калюжа гнилі. Епідеміологи твердять, що фура є загрозою, бо в ній містяться хвороботворні бактерії, такі як сальмонела, кишкова паличка, можливо й патогенні організми. Тому врешті 20 тонн гнилої риби вирішують відправити на переробку.
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Основне питання – хто має бути за це відповідальний. Крім транспортування, платити доведеться ще й за утилізацію – а це 3200 гривень за тонну. Поки шукали відповіді, калюжі гнилі засипали піском. Врешті знайшли тягач і зрушили причіп. Тим часом власник гниляччя від нього офіційно відмовляється, натомість з'являються анонімні благодійники, готові профінансувати утилізацію. Фура їде повільно в супроводі поліції і поливальної машини – вона змиває з асфальту смердючу масу. Однак води вистачає ненадовго, наступні 130 кілометрів фура залишає по собі смердючий слід.