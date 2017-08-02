У Харкові рятувальники розпиляли гойдалку, щоб звільнити семирічного хлопчика (відео)

У Харкові семирічний хлопчик пальцем застряг в отворі одного з елементів гойдалки. Звільняти його довелось рятувальникам. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Витягти палець спершу намагалась сама дитина, потім батьки. Згодом довелось викликати рятувальників. За 10 хвилин палець хлопчика - цілий та неушкоджений - під бурхливі оплески визволили із полону.