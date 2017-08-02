У Харкові рятувальники розпиляли гойдалку, щоб звільнити семирічного хлопчика (відео)
11:46, 02 серпня 2017Інциденти
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Дитина застрягла пальцем в одному з елементів конструкції.
Гойдалку довелось розпиляти, щоб звільнити дитину / Скріншот
У Харкові семирічний хлопчик пальцем застряг в отворі одного з елементів гойдалки. Звільняти його довелось рятувальникам. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Витягти палець спершу намагалась сама дитина, потім батьки. Згодом довелось викликати рятувальників. За 10 хвилин палець хлопчика - цілий та неушкоджений - під бурхливі оплески визволили із полону.
В Харькове распилили качели, чтобы освободить семилетнего мальчика
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