У Харкові рятувальники розпиляли гойдалку, щоб звільнити семирічного хлопчика (відео)

11:46, 02 серпня 2017
Інциденти
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Дитина застрягла пальцем в одному з елементів конструкції.

Гойдалку довелось розпиляти, щоб звільнити дитину / Скріншот

У Харкові семирічний хлопчик пальцем застряг в отворі одного з елементів гойдалки. Звільняти його довелось рятувальникам. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Витягти палець спершу намагалась сама дитина, потім батьки. Згодом довелось викликати рятувальників. За 10 хвилин палець хлопчика - цілий та неушкоджений - під бурхливі оплески визволили із полону.

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Теги: #врятували хлопчика#гойдалки у Харкові