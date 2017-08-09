Під Києвом затримали серійного ґвалтівника "Катастрофу" (фото)

У Київській області затримали 39-річного жителя Києво-Святошинського району, який скоїв 5 зґвалтувань. Про це повідомили у прес-службі поліції Київщини.

Він майже рік тому повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів. За ґратами зловмисник на прізвисько "Катастрофа" провів уже 22 роки.

Так, до поліції звернулись двоє дівчат 18-ти та 21-го років, які повідомили, що напередодні вони хотіли подорожувати до Одеси автостопом. У с. Софіївська Борщагівка вони зупинили автомобіль Daewoo Lanos, водій якого погодився їх підвезти.

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"У місті Васильків чоловік запропонував своїм пасажиркам переночувати в орендованій ним квартирі. Заманивши жертв до квартири, зловмисник, погрожуючи ножем та застосувавши фізичну силу, вступив у статеві відносини з дівчатами проти їхньої волі. Після чого насильник на власному автомобілі вивіз дівчат на автозаправну станцію біля смт. Калинівка, де знову погрожуючи ножем, відібрав у них гроші та зник у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Оперативники того ж дня затримали насильника, який зізнався у скоєному, визнав свою провину та надав правдиві свідчення.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст.187 (розбій), ч. 1 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті), ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

"Наразі доведена його причетність до скоєння п’яти фактів зґвалтування. Працівники поліції продовжують перевіряти затриманого чоловіка на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території області та держави", - додали правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 30 липня помер 46-річний затриманий за підозрою в зґвалтуванні і пограбуванні неповнолітньої дівчини.