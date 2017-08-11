Покарав за гусей смертю: на Донеччині чоловік на очах у своїх дітей жорстоко вбив пса

На Донеччині у місті Слов’янськ чоловік, змовившись із дружиною, жорстоко вбив пса, прив’язавши бідолашну тварину проволокою до авто та протягнувши її на великій швидкості близько 500 метрів. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Повідомляється, що таким чином чоловік – переселенець, який працює таксистом, вирішив покарати тварину за з’їдених гусей.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з конем, якого примушували возити туристів у спеку. До поліції надійшло повідомлення про те, що в центрі міста, на вулиці Пушкінській, кінь, який тягнув карету з людьми, впав і лежить на проїжджій частині.

Під час перевірки зазначеного повідомлення слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції встановила, що, за попередніми даними, внаслідок ускладнених погодних умов, пов'язаних із аномальною спекою, у тварини погіршився стан здоров'я.