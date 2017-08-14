На блокпосту під Маріуполем сталося ДТП за участю восьми авто (фото)
13:47, 14 серпня 2017Інциденти
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В результаті ДТП постраждали три людини. Одна жінка отримала перелом руки.
У неділю, 13 серпня, на під'їзді до блокпосту в напрямку Мелекіно-Мангуш, сталося ДТП за участю восьми авто.
Як повідомили в прес-службі поліції Донецької області, водій автомобіля не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. Машина посунулася і протаранила ще шість авто.
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В результаті ДТП постраждали три людини. Одна жінка отримала перелом руки.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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