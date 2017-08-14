На блокпосту під Маріуполем сталося ДТП за участю восьми авто (фото)

У неділю, 13 серпня, на під'їзді до блокпосту в напрямку Мелекіно-Мангуш, сталося ДТП за участю восьми авто.

Як повідомили в прес-службі поліції Донецької області, водій автомобіля не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. Машина посунулася і протаранила ще шість авто.

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В результаті ДТП постраждали три людини. Одна жінка отримала перелом руки.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.