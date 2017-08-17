Підозрюваний у наїзді на мотоциклістку в Одесі у спецслужбі не працює - СБУ

Водій, який збив на BMW в Одесі 19-річну мотоциклістку, не є співробітником Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, напередодні близько 23.00 у районі 8-ї станції Великого Фонтану дійсно сталася ДТП, проте підозрювана особа не має ніякого відношення до СБУ.

«Він ніколи не працював і не працює в лавах СБУ», - підкреслили у спецслужбі.

Також наголошується, що виявлений в салоні іномарки документ - посвідчення громадської організації, яке з відповідними реквізитами у Службі безпеки ніколи не видавалося. У прес-службі висловили впевненість, що слідство у найнайстисліші терміни встановить особу винуватця ДТП.

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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня близько 23.00 на перетині вулиць Фонтанська дорога і Каманіна чоловік на BMW збив 19-річну мотоциклістку. Потім продовжив рух і, намагаючись зникнути, у провулку Леваневського врізався у два припаркованих автомобіля. Потім, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, де врізався в бетонну огорожу житлового будинку. Після пригоди водій кинув транспортний засіб і зник у невідомому напрямку. Дівчину-мотоцикліста доставлено до лікарні.

У салоні іномарки було виявлено посвідчення, схоже на документ співробітника СБУ. У ньому значиться, що воно нібито видано на ім'я заступника одного з відділів.

В Одесі нібито зареєстровано тільки одну особу з таким ім'ям - син засновника однієї з відомих компаній з працевлаштування моряків.