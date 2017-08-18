У Дніпрі кинули гранату в квартиру вагітної дівчини

У п'ятницю, 18 серпня, на Слобожанському проспекті, 14, у Дніпрі у вікно квартири невідомі кинули гранату. Про це повідомляє місцеве видання "Інформатор".

"Я прокинулася вранці, десь близько 04:00, від того, що почула звук, схожий на звук розбитої пляшки. Але перевіряти, що сталося, не стала, подумала, що це на вулиці. Вже о 07:00 чоловік пішов вигулювати собаку і тоді ми виявили розбите з зовнішньої сторони вікно на кухні, а на вулиці під ним - гранату. Відразу після цього викликали поліцію", - розповіла вагітна мешканка квартири.

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Вона уточнила, що людиною, яка хотіла би зашкодити її родині, був колишній роботодавець матері, який останнім часом через повідомлення погрожував сім'ї.

"Мама працювала, розносила посилки. Один раз потрібно було відправити гроші за них, вона відправляла "Новою поштою", але частина суми не дійшла роботодавцю, гроші втратили на пошті, і в цьому звинуватили маму. Тепер він вимагає від нас ці гроші і загрожує мені й моїй майбутній дитині", — поскаржилася жінка.

Видання уточнює, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Як виявилося, виявлена граната РГД була навчальню і не могла завдати серйозної шкоди.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі хлопець "відпочивав" на лавці у дворі житлового будинку з пістолетом і гранатою. Під час перевірки документів та при поверхневому огляді чоловіка в кишені його шортів поліцейські виявили магазин з трьома патронами калібру 9 мм.