У Дніпрі кинули гранату в квартиру вагітної дівчини

13:10, 18 серпня 2017
Інциденти
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На думку дівчини, це зробив колишній роботодавець матері, який останнім часом через повідомлення погрожував сім'ї.

Виявлена граната РГД була навчальної і не могла завдати серйозної шкоди / Інформатор

У п'ятницю, 18 серпня, на Слобожанському проспекті, 14, у Дніпрі у вікно квартири невідомі кинули гранату. Про це повідомляє місцеве видання "Інформатор".

У Дніпрі в житловий будинок кинули гранату / Інформатор

"Я прокинулася вранці, десь близько 04:00, від того, що почула звук, схожий на звук розбитої пляшки. Але перевіряти, що сталося, не стала, подумала, що це на вулиці. Вже о 07:00 чоловік пішов вигулювати собаку і тоді ми виявили розбите з зовнішньої сторони вікно на кухні, а на вулиці під ним - гранату. Відразу після цього викликали поліцію", - розповіла вагітна мешканка квартири.

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Вона уточнила, що людиною, яка хотіла би зашкодити її родині, був колишній роботодавець матері, який останнім часом через повідомлення погрожував сім'ї.

У Дніпрі в житловий будинок кинули гранату / Інформатор

"Мама працювала, розносила посилки. Один раз потрібно було відправити гроші за них, вона відправляла "Новою поштою", але частина суми не дійшла роботодавцю, гроші втратили на пошті, і в цьому звинуватили маму. Тепер він вимагає від нас ці гроші і загрожує мені й моїй майбутній дитині", — поскаржилася жінка.

Видання уточнює, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Як виявилося, виявлена граната РГД була навчальню і не могла завдати серйозної шкоди.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі хлопець "відпочивав" на лавці у дворі житлового будинку з пістолетом і гранатою. Під час перевірки документів та при поверхневому огляді чоловіка в кишені його шортів поліцейські виявили магазин з трьома патронами калібру 9 мм.

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Теги: #в будинок кинули гранату#граната в Дніпрі