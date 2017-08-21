На Дніпропетровщині правоохоронці виявили плантацію з понад 33 тисяч кущів конопель

У Верхньодніпровському районі Дніпропетровщини співробітники управління протидії наркозлочинності та аеропідтримки Департаменту патрульної поліції 20 серпня виявили плантацію з 33,5 тис. кущів конопель.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Читайте такожПід Києвом знайшли теплицю із марихуаною на мільйон (фото, відео)

Наразі правоохоронці встановлюють особу наркофермера.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Винуватцю загрожує позбавлення волі строком від 3-х до 7 років.

Раніше на Дніпропетровщині поліцейські знайшли майже 400 кущів коноплі на соняшниковому полі.