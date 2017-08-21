У Чернігові знову жорстоко побили школярку

Ввечері 20 серпня до дитячої обласної лікарні була доставлена мешканка Чернігова 2003 року народження, учениця 9-го класу ЗОШ № 27. Про це повідомляє ЧЕline, посилаючись на власні джерела.

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У дівчини забій м’яких тканин голови, забійні ссадна поперекової ділянки тулуба та лівої верхньої кінцівки. Як з’ясувалося, 20 серпня близько 16:30 її побили знайомі дівчата біля ЗОШ № 30 по вул. Всіхсвятській. Після надання медичної допомоги потерпілу відпустили додому. Мама дівчини з проханням провести перевірку за фактом завдання тілесних ушкоджень її доньці звернулась до поліції.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Чернігові гурт школярок жорстоко побив 15-річну дівчину. Поліція оголосила підозру лише одній з них.