Пожежу у київському ресторані в районі парку Пушкіна ліквідували

Пожежу в ресторані у Києві, на проспекті Перемоги, 42, ліквідовано.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 21 серпня о 16:50 у м. Києві по проспекту Перемоги, 42 в парку ім. Пушкіна в одноповерховій, окремо розташованій будівлі ресторану "Шам", виникла пожежа, площа якої склала близько 500 м. кв.

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Згідно з повідомленням, о 17:22 пожежу було локалізовано, а о 18:03 - ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння було залучено 18 одиниць техніки та 85 осіб особового складу. На місці працювала оперативна група Головного управління ДСНС в м. Києві.