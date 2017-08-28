На Київщині потяг врізався у Lexus - авто перетворилося на металобрухт (фото, відео)

13:09, 28 серпня 2017
Інциденти
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Удар був такої сили, що автівка перетворилась на груду металобрухту.

На Київщині авто зіткнулося з потягом. Інцидент стався дві години тому на переїзді у районі села Нові Безрадичі, йдеться в сюжеті ТСН.

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Водій Lexus намагався переїхати залізничний переїзд, втім не встиг, в нього врізався поїзд. Удар був такої сили, що автівка перетворилась на груду металобрухту. Минулось без жертв.

Найбільше не пощастило пасажирам потяга, які поверталися до столиці з Бердянська. Через аварію залізничний рух на кілька годин зупинили, тож їм довелось діставатися столиці пішки. 

фото facebook.com/Вадим Васильев
фото facebook.com/Вадим Васильев

Як повідомляв УНІАН, 7 липня на Львівщині сталася ДТП за участю легковика та вантажного потяга. 

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Теги: #ДТП на Київщині#потяг врізався у Lexus