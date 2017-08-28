На Київщині потяг врізався у Lexus - авто перетворилося на металобрухт (фото, відео)

На Київщині авто зіткнулося з потягом. Інцидент стався дві години тому на переїзді у районі села Нові Безрадичі, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожЗіткнення потягів на Хмельниччині: кількість госпіталізованих зросла

Водій Lexus намагався переїхати залізничний переїзд, втім не встиг, в нього врізався поїзд. Удар був такої сили, що автівка перетворилась на груду металобрухту. Минулось без жертв.

Найбільше не пощастило пасажирам потяга, які поверталися до столиці з Бердянська. Через аварію залізничний рух на кілька годин зупинили, тож їм довелось діставатися столиці пішки.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня на Львівщині сталася ДТП за участю легковика та вантажного потяга.