На Київщині потяг врізався у Lexus - авто перетворилося на металобрухт (фото, відео)
13:09, 28 серпня 2017Інциденти
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Удар був такої сили, що автівка перетворилась на груду металобрухту.
На Київщині позашляховик на швидкості врізався у поїзд
На Київщині авто зіткнулося з потягом. Інцидент стався дві години тому на переїзді у районі села Нові Безрадичі, йдеться в сюжеті ТСН.
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Водій Lexus намагався переїхати залізничний переїзд, втім не встиг, в нього врізався поїзд. Удар був такої сили, що автівка перетворилась на груду металобрухту. Минулось без жертв.
Найбільше не пощастило пасажирам потяга, які поверталися до столиці з Бердянська. Через аварію залізничний рух на кілька годин зупинили, тож їм довелось діставатися столиці пішки.
фото facebook.com/Вадим Васильєв
фото facebook.com/Вадим Васильєв
Як повідомляв УНІАН, 7 липня на Львівщині сталася ДТП за участю легковика та вантажного потяга.
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