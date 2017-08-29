Журналісти з’ясували, як ФСБ РФ заманила у Білорусь для викрадення 19-річного українця (відео)

Колишній прикордонник, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що його 19-річного сина Павла викрала ФСБ Росії в Білорусі. З’ясувалося, що ФСБ використала 17-річну дівчину, щоб заманити юнака до іншої країни.

Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН.

Чоловік твердить, що Павла Гриба затримали співробітники ФСБ у білоруському місті Гомель. Туди він поїхав ще 24 серпня, щоб зустрітись із дівчиною, з якою, нібито, познайомився через Інтернет. Достеменно відомо, що кордон він подолав без перешкод. А далі його слід губиться.

В поліції міста Гомель батьку повідомили, що його син перебував у розшуку. Нібито за терористичну діяльність. Але інформацію про затримання не підтвердили.

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Консул України в Мінську вже заявив, що Павла немає серед затриманих у СІЗО Білорусі.

Батько вважає, що сина заарештували через його патріотичні погляди.

Через соціальні мережі журналісти ТСН розшукали дівчину, з якою зустрічався Павло в Гомелі. Нею виявилась 17-річна жителька міста Сочі. В інтерв'ю ТСН вона зізналась, що справді запросила хлопця до Білорусі. Змусили її це зробити співробітники ФСБ Росії. Вона також перебуває під слідством. За тією самою статтею, що і Павло - терористична діяльність.

"Усе було підлаштовано. Мене туди шантажем направили, в Білорусь. Ми піднімали такі теми, як націоналізм чи щось подібне. Ну, взагалі-то й проти мене справа порушена. Можна сказати, що через розмову з ним тоді і... Я от про це не можу розказувати, бо підписала папір про нерозголошення", - сказала дівчина.