В балаклавах та з битами: на Одещині напали на головного редактора місцевої газети

В Овідіопольському районі Одеської області затримано трьох осіб, які побили головного редактора газети «Наддністрянська правда» Романа Варшанідзе.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, напад було скоєно ввечері 25 серпня.

Встановлено, що журналіст одного з районних інтернет-видань повертався на своєму автомобілі додому. Чоловік під час руху побачив на проїжджій частині спецзасіб для зупинки транспорту, зупинився і вийшов з машини. В цей час три людини в балаклавах з битами напали на нього і почали бити. Поблизу проїжджав сусід потерпілого і втрутився в бійку. Зловмисники злякалися і втекли з місця події.

Читайте такожУ Польщі українку вдарили пляшкою по голові через мову (фото)

«Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників Овідіопольського відділу поліції особи трьох зловмисників встановлено. Їх доставлено в Овідіопольський відділ поліції. Проводяться першочергові слідчі дії», - повідомили в главку.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Нападники - жителі міста Чорноморськ, за попередніми даними, спортсмени, члени спортивного кікбоксерського клубу.

Як повідомляв УНІАН раніше, у п'ятницю ввечері, 25 серпня, на вул. Грушевського в Одесі сталася ДТП за участю рейсового автобуса сполученням "Ізмаїл - Одеса" та позашляховика. В результаті ДТП 12 осіб травмовано, одна людина загинула, повідомляє прес-служба поліції в Одеській області

"Попередньо встановлено, що водій позашляховика спровокувала ДТП, в результаті зіткнення отримала важкі травми та була госпіталізована до реанімаційного відділенні медичного закладу, де померла", - йдеться в повідомленні.