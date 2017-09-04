На Одещині горіло кладовище, вогонь знищив кілька могил (відео)

У Рені сталася пожежа на стихійному звалищі, вогонь з якого перекинувся на кладовищі.

За словами місцевих жителів, звалище почало тліти ще 1 вересня, проте через вчорашній порив вітру сталося загоряння, повідомляє «Бессарабія.Inform».

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По сухій траві вогонь добрався до старого кладовища і пошкодив кілька надгробків. На місці події працювали рятувальники, які вилили чотири цистерни води і загасили полум'я. При цьому звалище продовжує диміти.

Місцеві жителі розповіли, що це не перша пожежа на звалищі. Сюди завозять сміття з усього міста, через що мешканці сусідніх будинків задихаються від смороду, а іноді і від диму.